FCSB se bate cu ”vikingii” pentru calificarea în grupele Conference League. Ce spune antrenorul Dică despre viitoarea adversară

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, la finalul partidei de joi seara cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, scor 1-0, în turul 3 preliminar al Conference League, că e mulţumit de felul în care a arătat echipa sa atât defensiv, cât şi ofensiv, dar îşi doreşte mai multe pentru că în competiţiile europene adversarii sunt mai valoroşi.

"Consider că am avut multe momente de joc bune, echipa a arătat bine şi pe ofensiv, şi pe defensiv. Nu am arătat ca o echipă care să se apere în propria jumătate, am făcut un pressing avansat. Este clar că trebuie să mai îmbunătăţim anumite lucruri şi în faza ofensivă şi defensivă, pentru că întâlnim echipe puternice în Europa şi întotdeauna îmi doresc mai multe de la echipa mea", a declarat Dică în urma victoriei prin care echipa sa a obţinut calificarea în play-off-ul Conference League.

Tehnicianul şi-ar fi dorit ca jucătorii săi să reuşească să înscrie de mai multe ori în poarta echipei slovace.

"Mă aşteptam la o partidă foarte grea, am câştigat primul meci cu 1-0, ştiam că întâlnim o echipă bună. Am început meciul bine, ne-am creat oportunităţi de a marca, ei au avut o singură ocazie. După ocazia lor importantă am reuşit din nou să controlăm jocul, am reuşit să şi marcăm, apoi am început bine şi a doua repriză, Am încercat să fim o echipă defensivă, să nu le dăm foarte multe şanse, ştiam că sunt periculoşi pe fază ofensivă. Voiam însă mai mult din acele contraatacuri, aş fi vrut să marcăm de mai multe ori, pentru că ne-am creat multe ocazii. Am intrat un pic în panica rezultatului, ar fi trebuit să marcăm mai mult. Sunt însă bucuros pentru calificare, pentru atitudinea pe care au avut-o băieţii, pentru că aşa îmi doresc să fie echipa mea", a completat Dică.

El a precizat că nu a putut urmări deocamdată adversarul din play-off, Viking Stavanger, din Norvegia.

"Deocamdată nu am urmărit adversara din Norvegia, ştiam doar în mare nişte lucruri despre ea. Va fi o dublă foarte grea, mai ales că meciul retur îl jucăm acolo, pe un teren sintetic. E o echipă bună, ştiţi cum sunt echipele nordice", a spus Dică, precizând că FCSB urmează să legitimeze alţi doi jucători care să fie puşi pe lista UEFA pentru dubla cu Viking Stavanger.

Nicolae Dică a felicitat celelalte două echipe româneşti, CFR Cluj şi Universitatea Craiova, care au reuşit să se califice în play-off-ul Conference League: "Mă bucur că şi CFR Cluj, şi Craiova au reuşit să se califice, îmi doresc ca toate trei să reuşim să ajungem în grupe. Ar fi bine pentru fotbal românesc şi ar fi un nou început pentru noi. Îl felicit pe Rădoi pentru că a reuşit să califice echipa, a venit într-un moment greu, la fel ca şi mine, îl felicit şi pe el, şi pe cei de la CFR Cluj".

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa slovacă FC DAC 1904 Dunajska Streda cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei. Formaţia bucureşteană câştigase meciul tur cu 1-0.

În play-off-ul competiţiei, FCSB va întâlni formaţia Viking Stavanger (Norvegia), care a trecut în turul 3 preliminar de Sligo Rovers FC (Irlanda), cu 5-1 şi 0-1. Echipa condusă de Nicolae Dică va juca acasă primul meci, în 18 august, returul fiind programat în deplasare, pe 25 august.

