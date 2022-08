FCSB joacă în această seară în Conference League: cine transmite meciul cu Dunjaska Streda

FCSB evoluează în această seară în turul trei preliminar al Conference League contra slovacilor de la Dunjaska Streda.

Partida are loc în Slovacia cu începere de la ora 21.30 și va fi transmisă în direct de Antena 1.

"Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă. Întâlnim o echipă într-o formă foarte bună, cu o dinamică bună, ofensivă. Au un atacant în formă foarte bună, jucători buni în benzi, vin într-un presing avansat. Au un ritm mult mai bun pe teren propriu, au suporterii în spate. Va fi o partidă foarte grea.

E foarte important să scoatem un rezultat pozitiv. Dar trebuie să fim inteligenţi, conştienţi că mai urmează un meci la Bucureşti. Trebuie să anihilăm întreaga echipă. Am văzut ultimele 6-7 meciuri. De asta spuneam, suporterii fac o atmosferă foarte frumoasă pe teren propriu

Îmi aduc aminte, când am fost antrenor la FCSB, am reuşit să ajungem în primăvara europeană, am jucat cu echipe importante.

Au trecut acele vremuri, nu trebuie să mai trăim din amintiri. Trebuie să fim realişti. Vreau să ajungem în grupe, dar trebuie să fim conştienţi că avem mult de lucru. Trebuie să fim uniţi, staff, jucători, conducători şi suporteri", a spus antrenorul Nicolae Dică.

