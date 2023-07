FCSB joacă în această seară în Conference League: ce televiziune transmite partida de la Sofia

FCSB joacă în această seară la Sofia, pe terenul celor de la CSKA 1948, în prima manșă din turul doi preliminar al Conference League.

Partida din această seară de la Sofia, dintre CSKA 1948 și FCSB, va putea fi urmărită în direct pe Antena 1.

„Nu ne temem de bulgari. Avem echipă prea bună. Noi ne putem bate la ora asta cu orice echipă din lume. Nu îmi place mie, nu fac pronosticuri. Eu nu cred că o să avem probleme. Dacă avem probleme în primul tur, atunci să ne lăsăm de fotbal" a spus Gigi Becali într-o conferinţă de presă.

„Este primul meci european pentru noi până acum. Am avut două meciuri în campionat, am început bine. Acum vor fi două meciuri grele. Suntem aici să întâlnim o echipă bună, am analizat-o, o echipă cu jucători de calitate, una organizată. Trebuie să ne facem jocul și să obținem un rezultat bun”, a spus Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului.

Dacă FCSB joacă în acestă seară, celelalte echipe românești din Conference League evoluează joi după următorul program:

CFR Cluj - Adana Demirspor, ora 20:30, Digi Sport 1, Prima Sport 1

Farul - Urartu, ora 20:30, Digi Sport 2, Prima Sport 2

CSKA Sofia - Sepsi, ora 20:00, Digi Sport 3, Prima Sport 3