Vedeta clujenilor este ca și transferat de FCSB. A refuzat Kazahstan și Tanzania iar în Coreea de Sud nu a marcat nici un gol

Noul transfer al FCSB este foarte aproape de a se concretiza. Atacantul-surpriză dorit de Gigi Becali la FCSB a jucat la Dinamo, era dependent de păcănele și a refuzat transferuri în Tanzania și Kazahstan.

Daniel Popa a avut un sezon excelent la U CLuj unde a marcat 11 goluri. În trecut a evoluat la Dinamo dar și la Chindia unde și-a relansat cariera.

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo din perioada respectivă a spus că Popa a refuzat o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar din Kazakhstan.

"A avut ofertă de 10.000 de euro pe lună și n-a plecat, a zis că nu vrea să plece. Nistor îl certa: 'Bă, băbălău ești, ești un prost'. În loc să te duci... 10.000 de euro! Aici are 2.000 și ceva. N-a vrut să plece la Aktobe. După aceea a mai avut o ofertă din Israel, n-a vrut să plece. Bravo lui! Vrea să rămână aici, îi place... ba o păcănică, ba o măcănică... Glumesc! Mi-a promis și s-a jurat că nu se mai atinge de păcănele, merge la casino acum. Glumesc!", a spus Mircea Rednic.

Acum trei ani când evolua pentru Chindia Târgoviște, Daniel Popa putea ajunge în Tanzania, acolo unde a fost dorit de Simba SC.

”A fost o ofertă înainte de a semna cu Chindia.Acum o săptămână și ceva am fost sunat de cineva care m-a întrebat dacă sunt liber de contract. Am spus că am clauză de reziliere și atâta tot. Mai departe nu știu, pe mine nu m-au mai contactat, din ce am înțeles nici clubul”, a spus atunci Daniel Popa.

Acesta a plecat în străinătate totuși, în liga a doua sud-coreeană unde nu a marcat nici un gol în 9 meciuri la Daejon.