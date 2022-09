FCSB pleacă de la Londra învinsă și cu doi titulari accidentați! "Starea lor mă îngrijorează"

Echipa FCSB a pierdut joi seara la Londra, scor 1-3, primul meci din grupele Conference League, cu echipa engleză West Ham United.

Cordea a deschis scorul în minutul 34, din pasa lui Olaru. Bowen a egalat după un penalty controversat, în minutul 68, în urma intervenției portarului Târnovanu la Cornet. Al doilea gol al gazdelor a fost înscris de Emerson, în minutul 75, iar Michail Antonio a închis tabela în minutul 90.

Mihai Stoica spune că FCSB are probleme cu doi jucători accdientați în urma confruntării, Dawa și Olaru și s-a referit și la faza din care West Ham a egalat.

”Am văzut reluările. Nu ştiu ce să spun, ştiu că arbitrat CFR-ul cu Young Boys i-au dat un penalty tot aşa la Bălgărdean. Din nefericire noi nu am avut VAR. Acum nu contează... Până la urmă rămânem cu un meci pierdut, cu 2 jucători accidentaţi, Olaru și Dawa, nu ne doream... Ştiţi foarte bine situaţia noatră în campionat. Au fost câţiva jucători care s-au ridicat la nivelul partidei, unii chiar au surprins, au jucat senzaţional deşi nu au experinţă în competiţii europene. Edjouma, meci de excepţie.

A fost o acţiune colectivă senzaţională. Ideea e că timpul ne presează, avem puncte puţine. Nimeni nu va putea pune presiune cum a pus West Ham pe noi acum. Au jucători de calibru, am văzut ce înseamnă. Scamacca a fost anihilat de Tamm. Tocmai de asta trebuie remarcat şi faptul că Compagno este o achiziţie excepţională, a făcut meciuri bune deşi am pierdut. Nu am arătat rău deloc, doar că a venit faza aia... Cel mai mult mă îngrijorează starea lui Dawa şi Olaru”, a declarat MM Stoica pentru Orange Sport.

Ads