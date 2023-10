Fotbalistul de la FCSB care a vrut să impresioneze, dar s-a trezit luat peste picior: "Ce să faci cu scobitorile alea?"

Fotbalistul de la FCSB a vrut să se adapteze și el noului curent din Superliga. Basarab Panduru l-a luat peste picior pe Octavian Popescu.

Octavian Popescu și-a tăiat jambierele la spate, o modă care prinde tot mai mulți adepți printre fotbaliștii din Superliga.

Explicația ar fi că gambele sunt extrem de bine conturate, iar jambierele te strâng. Ceea ce la Octavian Popescu nu e cazul.

Nicolae Dică și Basarab Panduru l-au taxat pe Octavian Popescu

Nicolae Dică: ”Ce am remarcat... Uitaţi-vă la fotbaliştii noştri, în România, cu jambierele tăiate. Am văzut foarte mulţi... În loc să ne uităm la fotbaliştii de afara să vedem ce fac ăia, sa învăţăm de la ei. Eu nu am văzut afară juăatori să facă aşa ceva”.

Basarab Panduru: ”Au gambe calumea, Tavi Popescu are gambe mari de tot. Dacă îşi ia Grealish, înţelegi, dar tu când ai scobiturile alea ce să iasă? Ce strânge jambiera aia de îţi trebuie gaura aia? (n.r. râde)”.

