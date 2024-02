FCSB, victorie cu Sepsi fără un joc strălucit. Ce au declarat cei doi antrenori

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat duminică seară, după meciul cu Sepsi, scor 1-0, că victoria este importantă, mai ales având în vedere faptul că jucătorii nu au fost la nivel maxim, din cauza unei răceli care a afectat lotul.

”Vreau să-mi felicit jucătorii. Cu siguranţă sunt satisfăcut de rezultat. Este un rezultat important când nu eşti 100% din punct de vedere fizic. Astăzi nu am fost în cea mai bună formă. A fost o săptămână foarte dificlă pentru noi, mulţi jucători au fost răciţi. Chiar dacă nu suntem în cea mai bună formă, am avut ocazii de a marca. Putem juca mult mai bine şi sperăm să jucăm mult mai bine. Am analizat Sepsi şi ştiam că este o echipă foarte bună. Când jucătorii nu sunt în cea mai bună formă, ei se mobilizează împreună, Au reuşit să apere acest rezultat. Băieţii au făcut o treabă foarte bună, s-au apărat foarte bine”, a spus Charalambous, potrivit digisport.ro.

De cealaltă parte, Bernd Storck a declarat că Sepsi a făcut un meci bun de la început.

“Am făcut un meci bun din primul minut, au avut şi ei ocazii. Trebuie să spun că am făcut un meci bun, dar în ultima treime nu ne-am descurcat. Am avut câteva ocazii, dar trebuie să înscriem. Trebuia să îi provocăm mai mult în ultima treime. Mă uit la echipa mea şi cred că a fost maximum din ce puteam juca. În prima repriză, Safranko a avut o ocazie mare de a înscrie. Aveam unele idei, voiam să vin pe partea dreaptă cu mai multă forţă, m-am gândit la Bălaşa. Am vrut să venim cu o ultimă centrare mai bună. Este doar un punct faţă de locul şase. Încă suntem la mâna noastră, totul este posibil, mai sunt meciuri de jucat”, a spus tehnicianul.