FCSB parafează primul transfer. Este un internațional african descoperit de Hagi

FCSB este aproape de a semna cu un nou jucător, este vorba despre David Kiki (30 de ani), fundașul stânga de la Farul.

Acesta a fost adus de Gică Hagi de la Arda Kardzhali echipă din Bulgaria. Contractul internaționalului din Benin expiră la finalul sezonului dar FCSB s-a interesat de el în urmă cu 6 luni.

Fotbalistul și-a dorit să ajungă la FCSB astfel că s-a înțeles cu echipa lui Gigi Becali.

Kiki va face vizita medicală luni, 13 mai, și nu va mai evolua în ultimul meci al Farului care va juca pe teren propriu cu Universitatea Craiova.

Dacă vizita medicală va fi în regulă, atunci Kiki va semna cu FCSB.

Fundașul stânga va primi un salariu de 10.000 de euro lunar la campioana României. Este primul dintre cele 7-8 transferuri anunțate de finanțatorul FCSB-ului pentru vara acestui an.

”Kiki, am vorbit acum șase luni. Am spus că până nu se termină contractul lui, nu mă interesează să iau jucători de la Gică (n.r. - Gică Hagi), atât timp cât e sub contract cu Gică.

Apoi a venit iar impresarul la mine și mi-a spus că el semnează (n.r. - cu FCSB), că dacă nu, semnează în Bulgaria”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport, în urmă cu două săptămâni.

