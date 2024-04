Gigi Becali, după ce FCSB e aproape campioană: ”Am bufnit în plâns”

FCSB a făcut un nou pas către titlu în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a treia a fazei play-off.

FCSB are acum un avans de zece puncte în clasament, când au mai rămas de jucat şapte etape.

Liderul a deschis scorul prin Florinel Coman (29), dintre-o lovitură liberă de la circa 22 de metri, la care portarul Laurenţiu Popescu a avut o intervenţie tardivă.

FCSB s-a desprins prin autogolul lui Ştefan Vlădoiu (32), care a deviat nefericit cu capul mingea centrată de Coman din corner.

„Nu mai vreau să mă mândresc, că ați văzut ce s-a întâmplat. Am dat declarații și am luat 4 de la Rapid. Nu o să mai spun asta. Dacă Domnul le-a făcut pe toate, cum să mă mândresc? Eu am spus că vom avea o asemenea diferență pentru că mă bazam pe valoare echipei. Pe asta am mizat.

Nu doar că am fost în control, dar am și avut multe ocazii. Noi am câștigat acest meci fără Olaru. Nu l-am văzut niciodată așa slab. Mai avea puțin și era schimbat. Nu se poate să dai toate mingile la adversar. Nu știu ce s-a întâmplat cu Olaru, nu pot să-mi dau seama. A dat prea multe mingi la adversari. Nu ai voie așa ceva la mine! Dacă era altul... Din respect nu l-am schimbat. Dacă la mine faci așa și pierzi mingea, la revedere!

La golul de 2-0 am bufnit în plâns. De bucurie, de dragostea pe care o are Hristos pentru mine. Așa ceva... Să ai 2-0 și să nu mai ai emoții deloc. Mă gândeam că nu ne vor da trei goluri”, a declarat la final patronul FCSB, Gigi Becali, conform Gsp.ro.