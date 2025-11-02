FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 07:34
135 citiri
FCSB va avea un nou director sportiv! Gigi Becali a confirmat aseară "transferul" fostului fotbalist de la Dinamo
Gigi Becali. Foto: hepta

FCSB a învins sâmbătă seară pe U Cluj, scor 2-0, în etapa a 15-a din Superligă, iar imediat după meci Gigi Becali (67 de ani) a făcut un anunț important: Florin Cernat (45 de ani) urmează să devină noul director sportiv al echipei campioane.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, dezvăluise încă de vineri că numirea unui nou director sportiv era iminentă. Întrebat după meci dacă Florin Cernat este alegerea finală, patronul FCSB a confirmat informația.

„I-am spus lui MM: Nu pot, decât dacă iau OK-ul de la finul, de la Pandele. Nu pot să iau angajatul finului și să-i spun: Hai, lasă-l pe finul și vino la mine. Am zis: Cere dezlegare de la Pandele, că e finul meu, apoi poți să vii”, a declarat Becali la emisiunea Fotbal Show, de la Digi Sport.

Ce rol va avea Florin Cernat

Gigi Becali a explicat că fostul internațional român va avea un rol esențial în strategia de scouting a clubului:

„MM mi-a spus că avem nevoie de el, că se pricepe, că se duce să vadă jucători. Acum e un jucător pe care trebuie să se ducă să-l vadă el. Nu vă spun care. Trebuie să avem cercetători, pentru că fotbalul se joacă la mijlocul terenului! Dacă n-ai mijlocul puternic, e problemă!”

În prezent, Florin Cernat ocupă funcția de director sportiv la FC Voluntari, echipă aflată pe locul 7 în Liga 2. Fost mijlocaș ofensiv, Cernat are un CV impresionant: a evoluat de-a lungul carierei pentru Oțelul Galați, Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul Constanța și FC Voluntari.

#FCSB, #Gigi Becali, #florin cernat, #FC Voluntari, #director sportiv, #Mihai Stoica , #FCSB
