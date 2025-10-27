Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”

Florin Tănase FOTO Facebook FCSB

După victoria categorică a FCSB-ului în fața celor de la UTA, scor 4-0, Florin Tănase a lansat un atac fără precedent la adresa lui Ioan (Giovanni) Becali, ca răspuns la acuzațiile venite dinspre fostul impresar înaintea partidei.

Giovanni Becali declarase că mijlocașul roș-albaștrilor ar fi „sifonul lui Gigi” și că îi oferă patronului informații din vestiar, acuzându-l totodată că exagerează cu semnul crucii înaintea meciurilor „doar pentru camere”.

Replica lui Tănase a fost una extrem de tăioasă.

„Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul. A decăzut atât de mult încât trebuie să inventeze lucruri ca să fie băgat în seamă. E și de râs, e și de plâns. Nu e de ajuns școala vieții, mai e nevoie și de matematică, să știi să numeri. La ortodocși te închini de 3 ori, nu de 4-5 cum spune el”, a declarat mijlocașul, la Prima Sport.

Tănase a mai subliniat că nu Giovanni poate ști ce discută el cu Gigi Becali și a acuzat faptul că fostul impresar se folosește de numele lui doar pentru expunere:

„El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de cei care au valoare și ecou. M-a surprins declarația, dar îmi este milă de el. A ajuns prea rău.”

Contextul conflictului

Reacția nervoasă a lui Tănase vine după ce Giovanni Becali afirmase că fostul căpitan ar furniza informații din interiorul echipei patronului FCSB și că gesturile sale religioase sunt doar o „scenă pentru camere”.

Totuși, pe teren, Tănase a avut o prestație solidă, iar FCSB a obținut cea mai clară victorie din ultima perioadă, 4-0 contra UTA-ei, rezultat care o readuce în lupta pentru play-off.

