Fundașul Mihai Popescu, după rezultatul dezastruos din Scoția: ”Asta ne-a costat, ştiam că asta urmăresc”

Fundaşul formaţiei FCSB, Mihai Popescu, a afirmat, joi seara, după înfrângerea suferită în meciul cu Glasgow Rangers din Europa League, că greşelile individuale au fost cele care au condus la rezultatul de 4-0.

"Din păcate am pierdut, am făcut greşeli individuale. Asta ne-a costat, ştiam că asta urmăresc, dar, din păcate, am greşit şi ne-a costat acest rezultat. Se poate spune că poate ar fi fost altfel cu golul lui Miculescu, dar nu căutăm alibiuri, nu puteam să ne legăm de acest lucru. Trebuia să continuăm pe linia asta şi cred eu că altul ar fi fost rezultatul. Dacă nu greşeam individual cred eu că altfel ar fi fost scorul şi poate reuşeam chiar să obţinem un rezultat pozitiv", a afirmat Popescu la postul Digisport.

FCSB a fost învinsă fără drept de apel de Glasgow Rangers, cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe stadionul Ibrox Park din Glasgow, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Europa League.

Campioana României le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe FC Midtjylland (7 noiembrie, acasă), Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

