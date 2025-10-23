Gigi Becali a găsit vinovatul după meciul cu Bologna: ”Să vezi ce jupân e el de la iarnă...”

Gigi Becali a găsit vinovatul după meciul cu Bologna: ”Să vezi ce jupân e el de la iarnă...”
FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League.

Bologna s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jens Odgaard (9) și Thijs Dallinga (12), respectiv Daniel Bîrligea (54).

Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a criticat în special pe mijlocașul Adrian Șut, cel care a greșit la primul gol al italienilor.

„De unde știi tu să bați lovitură liberă, Șut? El a decis acolo. S-a dus și a luat mingea. E el jupân. Să vezi ce jupân e el de la iarnă, de când nu va mai prinde echipa și va sta pe bancă. Zic și eu din oftica mea. Eu comentez de ale mele. Vreți să comentez eu de ale voastre? Spuneți voi și eu comentez. Voi vreți să aveți dialogul vostru și eu să am dialogul meu.

Eu dacă spun ceva, mă contraziceți. Eu doar spun părerea mea. Voi mă contraziceți și spuneți că nu am dreptate, spuneți că nu știu. Nu trebuie să îmi dați dreptate. Dar comentați după ce am zis eu. De ce mă mai sunați dacă nu vreți părerea mea?

Cum adică dacă a fost greșeală că a jucat Thiam. Staff-ul a decis cine joacă. Nu putem să știm cu cine era mai bine. Dacă eram Dumnezei, știam. S-a văzut intrarea lui Bîrligea, dar există o strategie, cum a fost anul trecut. Noi avem 13 puncte în campionat, există o strategie. Tănase și Bîrligea să intre o repriză, asta e strategia clubului.

Mă interesează campionatul. Și banii de la UEFA, dar în primul rând să fiu în play-off. Eu am încredere în echipă. Dar o să fie probe pentru niște jucători. Nu poți să joci cu Șut așa, că pierzi toate meciurile. Numai greșeli. Olaru greșește, dar își dă viața, nu ai ce să îi spui. Ăsta o să-și revină.

Le-am zis să nu mai tărăgăneze la mijlocul terenului. Pierzi mingea, iei gol, distrugi tot jocul. Altul era destinul dacă nu luam golul din minutul 9. Tot așteptăm ca jucătorii valoroși să-și revină. Măcar acum știm care sunt”, a declarat Becali, la Digi Sport.

