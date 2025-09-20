Gigi Becali a găsit vinovatul pentru rușinea de la Botoșani: "N-ai ce să mai zici. El dacă nu sărea...”

Autor: Teodor Serban
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 12:41
322 citiri
Gigi Becali. Foto: hepta

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

FCSB, care prelungește momentul de criză cu acest eșec, a reușit să deschidă scorul, prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.

Gazdele au revenit rapid și au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureștenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.

FC Botoșani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puține secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.

Patronul Gigi Becali l-a criticat pe fundașul Mihai Popescu, pe care îl consideră vinovat la golul egalizator al gazdelor.

"N-ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă. El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem", a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

#FCSB, #Gigi Becali, #fc botosani, #rusine, #vinovat , #stiri FCSB
