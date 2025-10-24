"Șut o să rupă banca!" Reacția fotbalistului de la FCSB după ce a fost criticat aspru de Gigi Becali

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 07:21
648 citiri
"Șut o să rupă banca!" Reacția fotbalistului de la FCSB după ce a fost criticat aspru de Gigi Becali
Adrian Șut (stânga) FOTO Facebook FCSB

Gigi Becali a declarat, joi seară, după meciul cu Bologna, pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, că vinovat pentru înfrângere este Adrian Şut.

”Ce să zic? Meciul l-a pierdut Şut. Dacă faci o greşeală şi primeşti gol în minutul 9 se duce totul de râpă. Aşa a fost. Bologna nu a fost o echipă extraordinară.

Am greşit şi eu, l-am scos pe Thiam, l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu George Popescu? Dacă le dai un cadou în minutul 9, se demoralizează echipa.

Să vină perioada de transferuri şi să vadă Şut, care era cel mai bun, să vadă cum e să stea pe bancă şi o să rupă banca. Şut, tu te crezi şeful la echipa asta? Baţi tu totul? El s-a dus să ia mingea, e jupân Şut. Să vedem ce jupân o să fie pe bancă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Adrian Şut a recunoscut că din cauza sa a început FFCSB prost meciul.

„Am început meciul foarte prost din cauza greşelii mele. Când începi meciul cu 0-1, este foarte greu să te redresezi. Am avut atitudine în această seară. Cred că în a doua repriză am fi putut să şi egalăm. Despre arbitraj n-aş vrea să vorbesc. Într-adevăr, ar fi putut să ne dea şi nouă nişte faulturi, dar n-aş vrea să comentez.

Mi-am asumat acea greşeală. Cred că acolo s-a schimbat partida. N-aş vrea să comentez declaraţiile patronului. Cu siguranţă, eu o să încerc să muncesc, să fiu foarte bun, şi cu siguranţă atunci voi juca.

Spre final de primă repriză am ridicat nivelul, am avut ocazii. Nu pot să mă gândesc cum am putea ieşi din pasa proastă. Este o perioadă lungă în care nu legăm rezultate pozitive. Supărarea este mare, dar nu putem să stăm căzuţi. Trebuie să ne ridicăm pentru a ne reveni”, a spus Adrian Şut la Prima Sport.

Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa.

Gabi Balint s-a uitat la FCSB cu Bologna și nu a mai rezistat: "Băi, fraților, m-am săturat! E cerșeală"
Gabi Balint s-a uitat la FCSB cu Bologna și nu a mai rezistat: "Băi, fraților, m-am săturat! E cerșeală"
FCSB a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Bologna, pe Arena Națională, în etapa a 3-a din Europa League. Pentru italieni au marcat Odgaard (min. 9) și Dallinga (min. 12), în timp ce Daniel...
Europa League: victorie magnifică pentru Răzvan Lucescu, plus alte mari surprize
Europa League: victorie magnifică pentru Răzvan Lucescu, plus alte mari surprize
PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a reușit o victorie spectaculoasă cu Lille, 4-3, joi seara, în deplasare, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League....
#FCSB, #Europa League, #Gigi Becali, #Adrian Sut , #stiri Europa League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a gasit vinovatul dupa FCSB - Bologna: "El a pierdut meciul! O sa rupa banca"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gabi Balint s-a uitat la FCSB cu Bologna și nu a mai rezistat: "Băi, fraților, m-am săturat! E cerșeală"
  2. "Șut o să rupă banca!" Reacția fotbalistului de la FCSB după ce a fost criticat aspru de Gigi Becali
  3. Se încing spiritele la Craiova! Rădoi, în dispută cu vedeta echipei: "Nu-i dau eu explicații lui Baiaram!"
  4. Conference League: internaționalii români au dat gol, victorie și pentru Edi Iordănescu! Toate rezultatele de aseară
  5. Europa League: victorie magnifică pentru Răzvan Lucescu, plus alte mari surprize
  6. U Craiova - Noah, în Conference League. Oltenii au ratat victoria după un final dramatic
  7. Daniel Bîrligea, după FCSB - Bologna: ”Am cerut respect, dar văd că în Europa...”
  8. Andrei Rațiu, decisiv. Golul marcat de internaționalul român în Europa VIDEO
  9. Gigi Becali a găsit vinovatul după meciul cu Bologna: ”Să vezi ce jupân e el de la iarnă...”
  10. S-a terminat FCSB - Bologna, în Europa League, cu gol marcat de Bîrligea