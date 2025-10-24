"Șut o să rupă banca!" Reacția fotbalistului de la FCSB după ce a fost criticat aspru de Gigi Becali

Gigi Becali a declarat, joi seară, după meciul cu Bologna, pierdut de FCSB cu scorul de 1-2, că vinovat pentru înfrângere este Adrian Şut.

”Ce să zic? Meciul l-a pierdut Şut. Dacă faci o greşeală şi primeşti gol în minutul 9 se duce totul de râpă. Aşa a fost. Bologna nu a fost o echipă extraordinară.

Am greşit şi eu, l-am scos pe Thiam, l-am băgat pe George Popescu. Ce să faci cu George Popescu? Dacă le dai un cadou în minutul 9, se demoralizează echipa.

Să vină perioada de transferuri şi să vadă Şut, care era cel mai bun, să vadă cum e să stea pe bancă şi o să rupă banca. Şut, tu te crezi şeful la echipa asta? Baţi tu totul? El s-a dus să ia mingea, e jupân Şut. Să vedem ce jupân o să fie pe bancă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Adrian Şut a recunoscut că din cauza sa a început FFCSB prost meciul.

„Am început meciul foarte prost din cauza greşelii mele. Când începi meciul cu 0-1, este foarte greu să te redresezi. Am avut atitudine în această seară. Cred că în a doua repriză am fi putut să şi egalăm. Despre arbitraj n-aş vrea să vorbesc. Într-adevăr, ar fi putut să ne dea şi nouă nişte faulturi, dar n-aş vrea să comentez.

Mi-am asumat acea greşeală. Cred că acolo s-a schimbat partida. N-aş vrea să comentez declaraţiile patronului. Cu siguranţă, eu o să încerc să muncesc, să fiu foarte bun, şi cu siguranţă atunci voi juca.

Spre final de primă repriză am ridicat nivelul, am avut ocazii. Nu pot să mă gândesc cum am putea ieşi din pasa proastă. Este o perioadă lungă în care nu legăm rezultate pozitive. Supărarea este mare, dar nu putem să stăm căzuţi. Trebuie să ne ridicăm pentru a ne reveni”, a spus Adrian Şut la Prima Sport.

Echipa italiană Bologna FC a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Liga Europa.

