Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali abia așteaptă să scape: "E ceva... nu are viață în el"

Fundașul stânga David Kiki (31 de ani) va fi exclus din lotul FCSB începând din iarnă, atât din listele LPF, cât și din cele UEFA.

Anunțul a fost făcut joi de patronul Gigi Becali, care a declarat că este dispus să-i plătească integral contractul pentru a rezilia amiabil înțelegerea cu jucătorul din Benin.

Declarația vine la doar o săptămână după ce Kiki a fost titular în victoria cu 1-0 obținută de FCSB împotriva formației Go Ahead Eagles, în grupele UEFA Conference League.

Gigi Becali a declarat la Prima Sport:

„Crețu nu avea mari probleme, a zis că poate juca. Trebuia să ne apărăm în stânga. Kiki ăsta e ceva... abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot. Și ce dacă are contract? Îi dau banii omului.”

„Ăla, Kiki, parcă e pe altă planetă, stă pe teren, nu are viață în el așa. La Hagi era altceva, la noi stă pe teren”, a mai declarat Becali.

Ads