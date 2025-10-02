Jucătorul de la FCSB de care Gigi Becali abia așteaptă să scape: "E ceva... nu are viață în el"

Ziare.com Fara Filtru: Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...
Fundașul stânga David Kiki (31 de ani) va fi exclus din lotul FCSB începând din iarnă, atât din listele LPF, cât și din cele UEFA.
Anunțul a fost făcut joi de patronul Gigi Becali, care a declarat că este dispus să-i plătească integral contractul pentru a rezilia amiabil înțelegerea cu jucătorul din Benin.
Declarația vine la doar o săptămână după ce Kiki a fost titular în victoria cu 1-0 obținută de FCSB împotriva formației Go Ahead Eagles, în grupele UEFA Conference League.
Gigi Becali a declarat la Prima Sport:
„Crețu nu avea mari probleme, a zis că poate juca. Trebuia să ne apărăm în stânga. Kiki ăsta e ceva... abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot. Și ce dacă are contract? Îi dau banii omului.”
„Ăla, Kiki, parcă e pe altă planetă, stă pe teren, nu are viață în el așa. La Hagi era altceva, la noi stă pe teren”, a mai declarat Becali.