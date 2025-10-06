Gigi Becali a pus tunurile pe doi fotbaliști: "Ce faci, bă, dormi pe teren?"

FCSB a obținut o victorie importantă, scor 1-0 în fața celor de la Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Superliga, însă Gigi Becali nu a fost pe deplin mulțumit de prestația echipei sale. Patronul campioanei României i-a criticat dur pe doi dintre atacanți, Denis Alibec și Mamadou Thiam, în ciuda celor trei puncte obținute.

Unicul gol al partidei disputate pe Arena Națională a fost marcat de Florin Tănase, în prima repriză, dintr-o lovitură de la 11 metri. Craiova a rămas în inferioritate numerică în minutul 60, după ce Alex Cicâldău a văzut al doilea galben pentru un fault la Darius Olaru.

După meci, Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea în direct la Digi Sport, vizând prestația slabă a lui Alibec, despre care a spus că nu a depus efort și nu a făcut pressing-ul necesar în momentele cheie ale jocului.

„Altceva e să nu alergi. Ai văzut Alibec, l-am băgat și ce a făcut? Bârligea face pressing. Ce faci, bă, dormi pe teren?”, a spus Becali, vizibil iritat.

Mamadou Thiam, atacantul adus în această toamnă de la U Cluj, nu a scăpat nici el de criticile patronului, care i-a reproșat numărul mare de mingi pierdute după ce a fost introdus pe teren.

„Aveam nevoie să faci pressing ca să ții de scor. L-am băgat și pe Thiam, și ăla la fel. Pierzi mingile, ce faci?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

