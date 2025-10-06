Gigi Becali a pus tunurile pe doi fotbaliști: "Ce faci, bă, dormi pe teren?"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 08:36
229 citiri
Gigi Becali a pus tunurile pe doi fotbaliști: "Ce faci, bă, dormi pe teren?"
Gigi Becali FOTO Hepta

FCSB a obținut o victorie importantă, scor 1-0 în fața celor de la Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Superliga, însă Gigi Becali nu a fost pe deplin mulțumit de prestația echipei sale. Patronul campioanei României i-a criticat dur pe doi dintre atacanți, Denis Alibec și Mamadou Thiam, în ciuda celor trei puncte obținute.

Unicul gol al partidei disputate pe Arena Națională a fost marcat de Florin Tănase, în prima repriză, dintr-o lovitură de la 11 metri. Craiova a rămas în inferioritate numerică în minutul 60, după ce Alex Cicâldău a văzut al doilea galben pentru un fault la Darius Olaru.

După meci, Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea în direct la Digi Sport, vizând prestația slabă a lui Alibec, despre care a spus că nu a depus efort și nu a făcut pressing-ul necesar în momentele cheie ale jocului.

„Altceva e să nu alergi. Ai văzut Alibec, l-am băgat și ce a făcut? Bârligea face pressing. Ce faci, bă, dormi pe teren?”, a spus Becali, vizibil iritat.

Mamadou Thiam, atacantul adus în această toamnă de la U Cluj, nu a scăpat nici el de criticile patronului, care i-a reproșat numărul mare de mingi pierdute după ce a fost introdus pe teren.

„Aveam nevoie să faci pressing ca să ții de scor. L-am băgat și pe Thiam, și ăla la fel. Pierzi mingile, ce faci?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Atacantul lui FCSB n-a mai rezistat: ”Întrebați-l pe domnul Becali!”
Atacantul lui FCSB n-a mai rezistat: ”Întrebați-l pe domnul Becali!”
FCSB a fost învinsă de echipa elvețiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a doua a competiției de fotbal Europa League....
Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
Denis Alibec îl confruntă direct pe Gigi Becali: "Mă așteptam la altceva când am venit aici"
Supărat pentru că a fost schimbat la pauză, Denis Belic nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Young Boys Berna, scor 0-2. Denis Alibec a jucat o repriză cu Young Boys Berna, fiind...
#FCSB, #Gigi Becali, #Denis Alibec, #Mamadou Thiam , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au descoperit-o pe romanca ce s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a auzit cum a putut sa-l jigneasca Marian Iancu pe Mircea Lucescu si nu s-a abtinut

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali a pus tunurile pe doi fotbaliști: "Ce faci, bă, dormi pe teren?"
  2. Portarul român, fenomenal și în meciul cu Atletico Madrid: "E scandalos de bun!" Cum s-a terminat partida
  3. Au dat lovitura cu Modric și acum vor un alt "veteran". Mutarea "bombă" pregătită de AC Milan
  4. Rădoi, tiradă împotriva arbitrilor: „Singura formă de protest... fault clar”
  5. Răzvan Lucescu, URIAȘ în Grecia! Victorie magnifică în derby-ul cu Olympiakos
  6. Cel mai bun jucător de la FCSB, după meciul cu Craiova: „Se vede diferența.”
  7. Craiova acuză arbitrajul, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat. Pe cei de la FCSB i-a iertat.”
  8. Becali a intrat în direct, imediat după victoria cu Craiova. Ce a stricat patronul FCSB-ului
  9. VAR-ul și-a făcut datoria! Cum s-a terminat FCSB - U Craiova, derby crucial în lupta pentru titlu
  10. Echipa lui Dan Șucu, contra campioanei Italiei. Răsturnare spectaculoasă de scor