Autor: Alexandru Atanase
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 14:11
260 citiri
Gigi Becali își distruge jucătorii și anunță "revoluția"! "Dacă stau cu adormiții ăștia, nu intru în play-off!"
Gigi Becali a decis să schimbe radical fața echipei FCSB în pauza de iarnă, după o înfrângere rușinoasă în fața celor de la Metaloglobus (1-2), echipă cu un buget mult inferior. Patronul campioanei României a anunțat că mai mulți jucători vor fi scoși din lot, iar în locul lor vor veni cel puțin cinci fotbaliști noi.

Cine pleacă: Edjouma, Kiki, Chiricheș, posibil și Alibec

Primii pe lista neagră sunt Malcom Edjouma, David Kiki și Vlad Chiricheș. „O să dispară în primul rând 3, care sunt sigur. Edjouma, Kiki și un român. Chiricheș? Păi, vezi, înțelegi?”, a declarat Becali pentru FANATIK SUPERLIGA. De asemenea, sunt șanse mari ca și Denis Alibec să părăsească echipa în iarnă.

Cine vine: minim 5 jucători noi

Omul de afaceri a anunțat că va aduce cel puțin 5 jucători noi, dintre care sigur un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant. Becali vrea o echipă „tare” care să spulbere tot în play-off.

„Dacă tu, Becali, ești om orgolios… am mai zis că ratez play-off, că nu știu ce. Bine, e posibil dacă stau cu adormiții ăștia să nu intru în play-off. Dacă intru în play-off și vreau să fiu campion trebuie să fac revoluție. De ce? Când începe play-off-ul, trebuie să spulber tot ce întâlnesc în calea mea. 10 meciuri, 10 victorii. Cinci jucători aduc sigur. Văd că unor jucători le place somnul. Le cumpărăm ghete, să se bage în pat să vedem cum stau cu ghetele în pat. Le aduc și servitoare, mic dejun, dormiți acolo în ghete. Vă dau zeci de mii de euro stând în ghete, vă fac și poze în ghetele de dormit. Vă fac film meciul DinamoRapid, ca să vedeți ce este fotbalul. Să vă învăț ce este fotbalul, poate nu știți. La ceilalți, jucătorii nu câștigă sute de mii de euro primă și n-a luat nimeni 300.000 de euro primă. Ei au buget, cei de la Metaloglobus, un sfert din salariul lui Tănase sau jumătate. Ei au buget cât sunt două prime la mine”, a spus Gigi Becali la Fanatik,

