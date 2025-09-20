Se cere demisia antrenorului de la FCSB: "Trebuie schimbat. Nici nu e cel mai bun de pe glob, Charalambous"

Formația FC Botoșani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea ’36. FC Botoșani a revenit și s-a impus datorită reușitelor lui Dumiter ’40 și Kovtalyuk ’68, ‘90+2.

Finanțatorul de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, crede că Gigi Becali trebuie să îl schimbe urgent pe Elias Charalamabous, antrenorul echipei.

„Mă bucur, dar îmi pare rău pentru FCSB, nu înțelege nimeni că e o chestiune de antrenor acolo. Pe fotbaliștii ăștia trebuie să îi scoată cineva din amorțeală. Nu știu care e ăla. E nevoie de un restart la echipă. Când ai o criză trebuie să schimbi antrenorul. Doar nu-l schimbi pe domnul Becali. Sigur, dumnealui trebuie să înțeleagă că nu e antrenor, e patron și atât. Mai spune lucruri din când în când.

E păcat, e absolut clar că FCSB traversează o criză profundă, trebuie să schimbe antrenorul. Nici nu e cel mai bun de pe glob Charalamabous. Doar că trebuie să accepte domnul Becali sau antrenorul tipul ăsta de subordonare.

(n.r. dacă ar trebui o demisie de onoare din partea lui Charalamabous) Bine spus, ar trebui să-și dea demisia, așa cred. Nu poți să fii cu FCSB pe 13 după 10 etape, e umilitor! La lotul ăsta... cineva trebuie să răspundă moral, demisia de onoare ar trebui să fie o soluție.

Eu o spun ca un spectator, eu iubesc FCSB, nu mai mult decât FC Botoșani. S-ar putea ca în Europa League să fie mai motivați jucătorii, dar trebuie un antrenor nou, dacă nu, intră în zona de echipe care pierd încrederea.

Bîrligea, Olaru, Tănase sunt fotbaliști de fotbaliști, dar pare că nu mai sunt ei. Mi s-a părut... De exemplu, Chiricheș, avea dreptate domnul Becali, când l-am văzut că se dezbracă părea un bătrânel de la mine din sat, nu merge!

Așa mi s-a părut, poate vorbesc prostii și îmi pare rău pentru acest mare fotbalist. Dacă asta e valoarea lor, atunci e complicat.”

