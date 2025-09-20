Se cere demisia antrenorului de la FCSB: "Trebuie schimbat. Nici nu e cel mai bun de pe glob, Charalambous"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 08:15
263 citiri
Se cere demisia antrenorului de la FCSB: "Trebuie schimbat. Nici nu e cel mai bun de pe glob, Charalambous"
Elias Charalambous FOTO Facebook FCSB

Formația FC Botoșani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1.

FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea ’36. FC Botoșani a revenit și s-a impus datorită reușitelor lui Dumiter ’40 și Kovtalyuk ’68, ‘90+2.

Finanțatorul de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, crede că Gigi Becali trebuie să îl schimbe urgent pe Elias Charalamabous, antrenorul echipei.

„Mă bucur, dar îmi pare rău pentru FCSB, nu înțelege nimeni că e o chestiune de antrenor acolo. Pe fotbaliștii ăștia trebuie să îi scoată cineva din amorțeală. Nu știu care e ăla. E nevoie de un restart la echipă. Când ai o criză trebuie să schimbi antrenorul. Doar nu-l schimbi pe domnul Becali. Sigur, dumnealui trebuie să înțeleagă că nu e antrenor, e patron și atât. Mai spune lucruri din când în când.

E păcat, e absolut clar că FCSB traversează o criză profundă, trebuie să schimbe antrenorul. Nici nu e cel mai bun de pe glob Charalamabous. Doar că trebuie să accepte domnul Becali sau antrenorul tipul ăsta de subordonare.

(n.r. dacă ar trebui o demisie de onoare din partea lui Charalamabous) Bine spus, ar trebui să-și dea demisia, așa cred. Nu poți să fii cu FCSB pe 13 după 10 etape, e umilitor! La lotul ăsta... cineva trebuie să răspundă moral, demisia de onoare ar trebui să fie o soluție.

Eu o spun ca un spectator, eu iubesc FCSB, nu mai mult decât FC Botoșani. S-ar putea ca în Europa League să fie mai motivați jucătorii, dar trebuie un antrenor nou, dacă nu, intră în zona de echipe care pierd încrederea.

Bîrligea, Olaru, Tănase sunt fotbaliști de fotbaliști, dar pare că nu mai sunt ei. Mi s-a părut... De exemplu, Chiricheș, avea dreptate domnul Becali, când l-am văzut că se dezbracă părea un bătrânel de la mine din sat, nu merge!

Așa mi s-a părut, poate vorbesc prostii și îmi pare rău pentru acest mare fotbalist. Dacă asta e valoarea lor, atunci e complicat.”

"Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB
"Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB
Gigi Becali a fost sfătuit să schimbe antrenorii de la FCSB după rezultatele proaste înregistrate de echipa campioană. Gigi Becali este cel care taie și spânzură la FCSB, inclusiv la...
"Mă uitam la Chiricheș, când se dezbrăca, parcă vedeam un bătrân de la noi din sat"
"Mă uitam la Chiricheș, când se dezbrăca, parcă vedeam un bătrân de la noi din sat"
Formația FC Botoșani a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, în care a revenit de la 0-1. FCSB a condus cu...
#FCSB, #Gigi Becali, #Elias Charalambous, #mihai pintilii, #fc botosani, #Valeriu Iftime , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro si vrea sa se lase de fotbal la 24 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A inchis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut in direct, dupa Botosani - FCSB 3-1

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Două milioane de euro!" Patronul din Superliga i-a stabilit prețul antrenorului cerut la FCSB
  2. Decizia luată de CIO cu privire la participarea sportivilor din Rusia la Jocurile Olimpice
  3. "Mă uitam la Chiricheș, când se dezbrăca, parcă vedeam un bătrân de la noi din sat"
  4. Un nume uriaș din fotbal cere suspendarea Israelului: „Dublă măsură. E genocid.”
  5. Se cere demisia antrenorului de la FCSB: "Trebuie schimbat. Nici nu e cel mai bun de pe glob, Charalambous"
  6. Acuzat că a distrus echipa, Gigi Becali a avut o intervenție-fulger la televizor: „Bucurați-vă, bucurați-vă!”
  7. FCSB a condus cu 1-0 pe stadionul preferat din Liga 1. Ce a urmat nu a fost anticipat de nimeni
  8. Bravo, campionule! Alex Bologa, singurul român cu o medalie paralimpică de aur, a devenit campion european
  9. O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Accesul este liber
  10. Adevărul despre Tavi Popescu, "perla" lui Gigi Becali: "L-a chemat Benfica și n-a știut să spună două boabe în engleză"