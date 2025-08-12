"FCSB este terminată, în locul lui Gigi m-aș lăsa de fotbal. Să-i pună pe limbricii lui"

Marti, 12 August 2025, ora 07:12
"FCSB este terminată, în locul lui Gigi m-aș lăsa de fotbal. Să-i pună pe limbricii lui"
FCSB trece printr-o perioadă extrem de proastă, iar Gigi Becali nu știe cum să resusciteze echipa.

Echipa patronată de Gigi Becali a suferit trei înfrângeri la rând în campionat, cu Farul, Dinamo și Unirea Slobozia.

Pentru FCSB, urmează returul cu Drita din turul trei preliminar al Europa League.

"Este catastrofă finală la FCSB. Echipa este practic terminată, eu în locul lui Gigi m-aș fi lăsat de fotbal după un asemenea rezultat. Este sfârșitul tuturor ambițiilor, indiferent ce se întâmplă cu Drita, pentru că oricum echipa nu va ajunge în niciun caz mai sus de Conference League.

Anul trecut a început la prost, dar măcar a salvat-o Europa, e clar că nu mai funcționează nimic acolo. Trebuie dați afară așa: Charalambous, Meme, Gigi și toată familia lui, eventual reconstruit de la zero. Să-i pună pe limbricii lui, care l-au susținut 25 de ani la televizor, să conducă ăștia echipa", a spus Radu Banciu la IAm Sport.

FCSB va juca joi, de la ora 21.00, în returul cu Drita.

