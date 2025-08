Îl dă afară Gigi Becali pe Elias Charalambous? Răspunsul patronului după umilința din Liga Campionilor

Tehnicianul formaţiei FCSB, Elias Charalambous, a declarat miercuri seară, după meciul cu Shkendija, scor 1-2, că trebuie să găsească motivul pentru care echipa nu joacă aşa cum ar trebui.

“Din nefericire pentru noi, lucrurile nu au mers cum ne aşteptam. Am primit gol uşor şi nu am făcut nimic ca să schimbăm situaţia. Mă aşteptam să fim mai buni. Nu am avut reacţie. Asta este, aşa este fotbalul, acum nu putem schimba nimic. Suporterii şi-au făcut treaba, noi nu. Îmi pare rău pentru suporteri. Nu suntem cum ar trebui să fim şi cred că este o problemă mentală. Am pierdut mingea uşor, am făcut greşeli. Trebuie să găsim motivul. Sunt îngrijorat atâta vreme cât nu jucăm aşa cum trebuie”, a spus Charalambous.

Întrebat dacă postul antrenorului e în pericol, Gigi Becali a fost clar: „A, nu, nu, nu. Păi ce vină are Charalambous că nu aleargă ăștia pe teren? Nu”.

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-2, cu formaţia nord-macedoneană FK Shkendija, în manşa secundă a turului doi şi a fost eliminată din Liga Campionilor, urmând să evolueze în calificările Ligii Europa.

