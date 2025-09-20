Acuzat că a distrus echipa, Gigi Becali a avut o intervenție-fulger la televizor: „Bucurați-vă, bucurați-vă!”

Acuzat că a distrus echipa, Gigi Becali a avut o intervenție-fulger la televizor: „Bucurați-vă, bucurați-vă!”
Gigi Becali. Foto: hepta

Campioana FCSB a fost învinsă de FC Botoșani cu scorul de 3-1 (1-1), vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 10-a a Superligii de fotbal.

Revelația FC Botoșani a urcat provizoriu pe locul secund, după o serie de patru victorii și două egaluri.

FCSB rămâne cu o singură victorie în zece etape și opt meciuri consecutive fără succes (trei egaluri și cinci eșecuri).

Găsit vinovat pentru că a bulversat echipa cu desele schimbări, Gigi Becali a stat doar 30 de secunde la televizor.

În direct la DigiSport, el a spus: „N-am ce să vorbesc, așa că scuzați-mă! Ce să vorbesc, dacă nu am ce? Nu că e complicat să vorbesc, nu am ce! Ce rost are să vorbesc?!

Când o să fim în play-off, atunci o să vorbesc iar. Dacă o să fim! Dacă nu, nu mai vorbesc! Acum nu are rost. Nici nu știu, o să fim? Nu o să fim?!”.

Înainte să închidă apelul, Gigi Becali a exclamat: „Bucurați-vă, bucurați-vă!”, adresându-se moderatorului Radu Naum, aflat în studio alături de foștii internaționali Marius Lăcătuș, Florin Prunea și Ilie Dumitrescu.

Cum a fost meciul de la Botoșani

FCSB, care prelungește momentul de criză cu acest eșec, a reușit să deschidă scorul, prin Daniel Bîrligea (36), cu o lovitură de cap la centrarea lui Mamadou Thiam.

Gazdele au revenit rapid și au egalat prin Andrei Dumiter (40), fost jucător al bucureștenilor, care a reluat din careul mic centrarea lui Zoran Mitrov, din lovitură liberă.

FC Botoșani a preluat conducerea după golul atacantului ucrainean Mikola Kovtaliuk (68), la puține secunde după ce fusese introdus pe gazon, după o pasă primită de la Sebastian Mailat. Kovtaliuk a realizat dubla (90+2), cu o lovitură de cap la centrarea ideală a lui Hervin Ongenda.

