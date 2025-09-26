Gigi Becali a făcut "lista neagră" la FCSB: au fost titulari în Europa League, dar vor fi dați afară!

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 11:46
850 citiri
Gigi Becali FOTO Sea Press

Doi dintre jucătorii care au fost titulari în meciul Go Ahead Eagles - FCSB, scor 0-1, vor pleca de la echipa campioană.

Gigi Becali a anunțat că în iarnă va renunța la doi jucători titulari în meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Este vorba de Kiki și Edjouma.

„N-am pe cine să dau afară. Poate, cine știe, Kiki. Edjouma își termină contractul, n-am ce să fac. (n.r. Să-i prelungiți contractul) Nu cred”, a spus Becali, după meciul de joi seara, la Prima Sport.

De altfel, Kiki a fost singurul jucător aspru criticat după meciul din Europa League: "Pe la Kiki era autobandă, autostradă, bulevard!".

FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiției, grație golului marcat de David Miculescu (13).

„Sunt foarte mulțumit. Mai mult pe campionat, dar dacă așa a vrut Domnul, să iau niște bănuți... Sunt vreo 500.000, dar astea 3 puncte pot aduce și câteva milioane. E vorba și de coeficient. Alibec și-a revenit. A fost programată schimbarea, să iasă la pauză. Așa trebuia. Dacă nu-l scoteam, poate nu mai câștigam. Pe la Kiki era autobandă, autostradă, bulevard!

La Edjouma așa a fost strategia, să intre Tănase în locul lui. Două galbene au fost pentru proteste, asta e. Nu trebuie să facă asta. Terminați cu asta! Ei sunt obișnuiți ca în România, dar aici nu se ține cont. Omul meciului? Să zicem Târnovanu. A scos, dar a scos ce era de apărat. Nu a fost 1 contra 1.

A fost doar o singură minge mai grea, când s-a întins în dreapta. Dar a fost încet. Nu a avut vreo minge periculoasă. Toată echipa a fost omul meciului. Mă bucură Alibec. Miculescu va juca în toate meciurile din Europa League. Urmează Young Boys, facem 6 puncte. O luăm meci cu meci. Acum urmează Galațiul, e cel mai important meci.

Mi-a plăcut Cisotti, a alergat mult. Olaru a alergat mult, dar fără realizări. Nu pot să remarc pe nimeni. Ei nu au fost periculoși, doar au avut posesie. Nu au avut jucători care să ne destabilizeze. Mi-a mai plăcut Thiam. Bîrligea și Tănase au intrat bine, vor juca cu Oțelul. O să mai intre Pantea, Radunovic, care zice că e refăcut, zice că poate”, a declarat Becali, la DigiSport.

