„FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”

Fostul patron al lui Poli Timișoara, Marian Iancu, a lansat un atac dur la adresa FCSB, după prestațiile dezastruoase ale campioanei în SuperLigă. Iancu susține că rezultatele echipei nu mai pot fi explicate doar prin fotbal și că situația clubului este gravă.

„Nici acolo, în lumea pariurilor, nu se putea pune la cale un asemenea scenariu ca în turul campionatului: FCSB să piardă cu trei din nou-promovatele din SuperLigă și să facă egal cu a patra. Ceva este putred acolo. Ori s-au terminat pastilele și sucurile, ori Gigi Becali a rupt atât de tare rânduiala încât nu se mai poate restabili echilibrul fotbalistic”, a declarat Iancu.

Fostul oficial sugerează că motivația jucătorilor și-a atins limitele, iar carierele unora dintre cei mai valoroși fotbaliști sunt compromise:

„Jucătorii exponențiali au conștientizat că mai mult nu se poate, carierele lor sunt blocate la FCSB, iar acest fapt nu le asigură bătrânețea. Niciunul nu mai arată a fotbalist de performanță înaltă și nici nu lasă impresia că își pot reveni. Nici Becali nu mai este ceea ce a fost”.

Iancu avertizează că echipa se află într-o stare critică și necesită o reconstrucție profundă:

„FCSB a luat apă, se scufundă, trebuie trasă la mal și reconstruită câțiva ani. Doar peticită, nu mai ține. Încă nu este totul pierdut. Doar speranța, iar asta înseamnă comă profundă!”.

