„FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 12:49
163 citiri
„FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”
Octavian Popescu, de la FCSB Foto: Facebook / FCSB

Fostul patron al lui Poli Timișoara, Marian Iancu, a lansat un atac dur la adresa FCSB, după prestațiile dezastruoase ale campioanei în SuperLigă. Iancu susține că rezultatele echipei nu mai pot fi explicate doar prin fotbal și că situația clubului este gravă.

„Nici acolo, în lumea pariurilor, nu se putea pune la cale un asemenea scenariu ca în turul campionatului: FCSB să piardă cu trei din nou-promovatele din SuperLigă și să facă egal cu a patra. Ceva este putred acolo. Ori s-au terminat pastilele și sucurile, ori Gigi Becali a rupt atât de tare rânduiala încât nu se mai poate restabili echilibrul fotbalistic”, a declarat Iancu.

Fostul oficial sugerează că motivația jucătorilor și-a atins limitele, iar carierele unora dintre cei mai valoroși fotbaliști sunt compromise:

„Jucătorii exponențiali au conștientizat că mai mult nu se poate, carierele lor sunt blocate la FCSB, iar acest fapt nu le asigură bătrânețea. Niciunul nu mai arată a fotbalist de performanță înaltă și nici nu lasă impresia că își pot reveni. Nici Becali nu mai este ceea ce a fost”.

Iancu avertizează că echipa se află într-o stare critică și necesită o reconstrucție profundă:

„FCSB a luat apă, se scufundă, trebuie trasă la mal și reconstruită câțiva ani. Doar peticită, nu mai ține. Încă nu este totul pierdut. Doar speranța, iar asta înseamnă comă profundă!”.

Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a scos din sărite pe patron
Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a scos din sărite pe patron
FCSB a pierdut cu 1-2 în fața Metaloglobusului, un nou rezultat șocant pentru campioana României, care a condus cu 1-0 dar a fost întoarsă de nou-promovata aflată la prima victorie din...
Patronul lui Metaloglobus s-a comparat cu Gigi Becali după ce a bătut-o pe FCSB
Patronul lui Metaloglobus s-a comparat cu Gigi Becali după ce a bătut-o pe FCSB
Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a....
#FCSB, #Gigi Becali, #Marian Iancu, #metaloglobus , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata sa dea o lovitura de proportii in Romania: un "gigant" de 2.100.000.000 de lei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"M-a apucat de gat si m-a ridicat de la pamant". A agresat o asistenta medicala: "Mi-a fost frica! Castiga 4.000.000 Euro"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „FCSB sfidează și mafia pariurilor! S-au terminat pastilele?”
  2. Gigi Becali i-a închis telefonul în direct lui Radu Naum. Întrebarea care l-a scos din sărite pe patron
  3. „V-ați gândit să renunțați?” Charalambous a răspuns pe loc și a dezvăluit planul lui Gigi Becali
  4. Cristi Chivu, după victoria uriașă: ”Trebuie să decid, depinde de ce spun soția și copiii mei”
  5. Leo Messi, imperial! Goluri de pus în ramă pentru starul argentinian VIDEO
  6. Meci chinuitor pentru FC Barcelona, cu o codașă din Spania. Ce s-a întâmplat în prelungiri
  7. Cum s-a încheiat turneul de la Osaka, cu două românce în semifinale
  8. Patronul lui Metaloglobus s-a comparat cu Gigi Becali după ce a bătut-o pe FCSB
  9. Toți pentru calificare! Jucătorii pe care ar putea miza Lucescu, în dubla cu Bosnia și San Marino
  10. Interul lui Chivu a intrat în istorie! Performanța senzațională remarcată de statisticieni