Cine e jucătorul de la FCSB jignit de Gigi Becali: "Bă, chichineață, tu dai mingea înapoi?"

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:53
Octavian Popescu (dreapta jos) a fost ironizat de Gigi Becali FOTO Facebook FCSB

FCSB a bifat încă o înfrângere rușinoasă în SuperLigă, 1-2 cu Metaloglobus, la Clinceni, iar printre cei vizați de criticile patronului Gigi Becali s-a aflat și Octavian Popescu. Mijlocașul de 22 de ani, titular în partida din etapa a 13-a, a fost schimbat în minutul 70, iar prestația sa l-a enervat pe latifundiar.

După meci, Becali l-a criticat fățiș pe jucător, reproșându-i lipsa de agresivitate și implicare, deși a recunoscut că tânărul fotbalist rămâne extrem de valoros din punct de vedere tehnic.

„Tavi, cel mai talentat fotbalist! Chichineață! Dă, bă, război dacă vrei să fii fotbalist! Degeaba! E mai talentat și decât Baiaram, dar ăla dă război. Omul nu e agresiv, dar e bărbat. Tu te joci cu mingea... Bă, chichineață, tu dai mingea înapoi? Fii, mă, bărbat, pleacă tu cu mingea”, a spus Becali, potrivit Fanatik.

Regres drastic față de anii trecuți

În 2022, Transfermarkt îl evalua pe Octavian Popescu la 4 milioane de euro, fiind considerat una dintre cele mai mari promisiuni ale fotbalului românesc. În prezent, cota sa a scăzut la 1,4 milioane, iar cifrele din acest sezon sunt modeste: doar două assist-uri în 13 partide.

