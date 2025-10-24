„Ți-am dat salariu mare ca prostul și s-ar putea să mori aici”. Becali l-a făcut praf, după meciul cu Bologna

FCSB a pierdut duelul cu Bologna, din Europa League și are o singură victorie în trei meciuri jucate în competiție. Campioana României va juca următorul meci cu Basel, în Elveția.

După meci, Gigi Becali a dat vina pe Adrian Șut. Acum însă a mai găsit un vinovat: pe Tavi Popescu. Spune despre el că nu este fotbalist pentru fotbalul mare. Spune chiar că l-a plătit degeaba. În schimb, îl apreciază pe Daniel Bîrligea.

„Tavi Popescu nu e fotbalist de anvergură. E jucător de fotbal de sală, nu de fotbal mare. La fotbalul mare trebuie să câștigi dueluri, când intri în minge. Așa ataci, cu bărbăție, să te duci cu putere.

El face niște ondulații... păi ce faci, mă? E un pariu pierdut, așa cred. La 18 ani era principalul jucător al nostru, dar după aia i-au intrat «fumurile» în cap: mașină, apartament, gagică, altă gagică. Un fel de vedetă.

A început cu tatuaje. Băi, își fac tatuaje ăia care sunt mari, staruri. Tu n-ai cum să faci asta când nici măcar nu ești vedetă. Băi, tu n-ai voie să comentezi la arbitri! N-ai arătat nimic în fotbalul ăsta! Eu te-am umflat și ți-am dat ca prostul salariu mare.

Am avut încredere în tine, dar s-ar putea să mori aici. Ești nebun la cap, n-ai arătat nimic în fotbal, fii smerit, taci din gură! Și dacă te lovește unul, taci din gură, că ești nimeni în fotbal! Trebuie să fii inteligent să știi că ești nimeni în fotbal. Aseară mi-am dat seama că e un pariu pierdut.

Bîrligea e bărbat. Singurul lucru pe care să nu-l facă e să nu mai comenteze la arbitri. N-ai ce să comentezi, vezi-ți de treaba ta. Dar e fotbalist și e bărbat adevărat. I-am zis prin intermediul lui MM să joace ce joacă la echipa națională, așa vreau, nu mai mult. Șut era «motorul» echipei, inima echipei.

Baba Alhassan parcă era aerian, nu era fotbalist pe teren. Plutea pe undeva prin aer, lăsa mingile în careu să dea adversarul în ele.”, a spus Becali, pentru fanatik.ro.

