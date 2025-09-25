Gigi Becali bagă rezervele la primul meci al FCSB-ului din Europa League. Cum arată primul 11: ”Că nu vor începe, asta e altceva”

Meciul Go Ahead Eagles - FCSB, programat joi, în prima etapă a Ligii Europa, se dispută de la ora 19:45 și va fi transmis în direct pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Arbitrul eston Kristo Tohver va conduce la centru meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Kristo Tohver va fi ajutat la cele două linii de Silver Koiv și Sander Saga, în timp ce rezervă va fi Kevin Kaivoja. În Camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod și portughezul Tiago Martins.

Din cauza parcursului slab din campionat, patronul Gigi Becali a decis să folosească mai multe rezerve în primul meci din Europa League.

Astfel, echipa de start anunțată de Gigi Becali este Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec.

„Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toți jucătorii importanți vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiție”, a explicat managerul Mihai Stoica.

