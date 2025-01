Gigi Becali a luat în colimator doi fotbaliști de la FCSB: "Ați văzut ce burtică are?"

FCSB a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase (63), dintr-un penalty acordat în urma consultării arbitrajului video, pentru un fault comis de Damien Dussaut la Alexandru Musi.

Gigi Becali s-a declarat de nemulțumit de atacantul Daniel Popa și de mijlocașul Juri Cisotti.

Lui Popa i se va transmite deja să își caute altă echipă.

„Sunt mulțumit de rezultat. Am fost mulțumit de meciul cu Sibiul, unde nu am câștigat. Acum, nu sunt mulțumit. Noi am controlat jocul, e adevărat. Trebuia să câștigăm mult mai lejer cu o echipă ca UTA. Nu am câștigat pentru că în prima repriză am avut doi jucători... unul pe care mai bine îl lăsam în afara lotului.

Popa, Cisotti nu au existat pe teren. De Cisotti știam că este pe teren. Mai așteptăm două-trei meciuri, ați văzut cum este la Steaua. Faci față, bine. Ești fricos, nu mai joci. Noi încercăm, dăm bani pe ei, îi luăm după valoarea pe care o au la echipele lor. Dar dacă îți este frică, bagi capul în pământ și alergi de frică, poți să alergi și 13 kilometri. Dacă te demarci undeva unde nu ai cum să primești mingea...

Ștefănescu a fost schimbat obligatoriu pentru că nu aveam U21. Nici Pantea... dacă nu urcă deloc fundașul. Ați văzut după, Crețu a făcut ravagii. Dar a fost accidentat, are circumstanțe. Chiricheș revine joi, să vedem cu CFR. Poate e bine. Șut a jucat toate meciurile, va juca și cu United, poate nu era bine să joace cu CFR.

Neapărat trebuie să mai vină jucători. Atacant! Noi atacanți nu avem. Dacă nu este Bîrligea, nu avem atacant. I-am zis și lui MM: Băi, găsește atacant, că nu avem!. Nu ai văzut ce burtică are Popa? Nu are alură de fotbalist. Poate aduc chiar doi atacanți!

O să îl scoatem iar de pe listă, nu trebuia să îl băgăm. Nu pot să îmi dau seama despre ce este vorba. Dă, mă, gol să faci meciul ușor și gata după aia! Chiar atât de slab să fii? Dacă pierzi toate mingile... Ai doi metri, ești puternic, cum pierzi toate mingile?!”, a spus Gigi Becali, la Fotbal Club.

