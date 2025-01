Gigi Becali, despre viitoarea adversară pentru FCSB în Europa League: ”Doar astea două sunt? Pfa, e bună treaba!” Tragerea la sorți e astăzi

Formaţia FCSB a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0 (0-0), în ultima etapă a fazei ligii din Liga Europa.

Echipa bucureşteană nu a reuşit să îşi păstreze locul între primele formaţii din grupa unică, terminând dincolo de locul 8, astfel că va evolua în play-off-ul pentru optimi.

Tragerea la sorţi a acestei faze va avea loc vineri, de la ora 14.00, la Nyon.

FCSB va înfrunta în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Europa fie formaţia belgiană Union Saint-Gilloise, fie echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic.

„Doar astea două sunt? Atunci e foarte bine, mai luăm un milion din bilete. Mai luăm și din victorie încă 500.000, sau cât e victoria... și putem bate chiar de două ori, că se joacă tur-retur. Două victorii 1 milion, încă 1 milion din bilete, două milioane. Pfa, e bună treaba!

Dacă jucăm cu PAOK sunt optimist. Păi am bătut-o, nu? N-am bătut-o? Păi da. Atunci de ce să nu fiu optimist, dacă jucăm cu o echipă pe care am bătut-o? Și acasă la ei și cu om în minus. Acum să vedem ce-o vrea Dumnezeu să fie. Poate e mai bine așa, mai luăm două milioane în plus din încasări”, a declarat Gigi Becali, conform Gsp.Live.

