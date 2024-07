Becali anunta demiterea antrenorului FCSB: "Daca nu te asculta jucatorii ai o problema!"

Gigi Becali anunta ca antrenorul FCSB urmeaza sa fie dat afara deoarece echipa nu are rezultate, iar el nu reuseste sa se impuna.

Latifundiarul marturiseste insa ca nu va lua imediat decizia demiterii, ci dupa o analiza ce poate dura si doua saptamani.

Totusi, el a dezvaluit ca tehnicianul Bogdan Andone nu are autoritate in vestiar si ca elevii sai nu ii asculta indicatiile tactice.

"100% nu-l schimb pe Andone in 24 de ore. Concluzia o s-o tragem dupa o saptamana, doua. Analiza dureaza mai mult. Nu mai dau bani pe jucatori, gata. Aducem numai jucatori liberi. Ce sa fac? Imi garanteaza cineva ca intru in grupe? Nu! Ma protejez! Tot staff-ul e de vina, si doctorul! Asta e ceea ce cred eu! E posibil sa schimb tot staff-ul! E posibil si asta! Dar nu ma gandesc, e posibil. E posibil orice. Dupa toate analizele, e posibil orice.

Eu, in meciul cu Botosani, nu am vazut nicio pasa verticala! MM Stoica mi-a zis ca Bogdan Andone le-a zis sa paseze vertical, dar nu l-au ascultat nimeni. Daca nu te asculta, inseamna ca ai o problema. Fundasii centrali nu au dat nicio pasa catre mijlocasi. Pai de ce sunt acolo? De ce sunt 3? Ca sa le dai pasa?! Noi am jucat doar pase in lateral. Na-ti-o tie, da-mi-o mie...", a declarat Gigi Becali la ProX.

Andone a fost numit antrenor principal la FCSB in aceasta vara, dupa ce Mihai Teja a fost dat afara.

Becali a cautat un alt antrenor, insa dupa ce a fost refuzat de mai multi tehnicieni a decis sa il promoveze pe fostul secund al lui Teja.

