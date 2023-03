Becali vrea sa readuca FCSB pe National Arena chiar daca stadionul a fost inchis de Gabriela Firea

Gigi Becali vrea sa-si readuca echipa, FCSB, pe cel mai mare stadion al tarii desi acesta a fost inchis pentru trei luni de zile la ordinul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Latifundiarul a anuntat ca FCSB ar putea evolua pe Arena Nationala chiar in finalul acestui an deoarece suprafata de joc se reface rapid.

"E posibil sa jucam si pe National Arena peste 2-3 saptamani. Gazonul poate sa creasca. Deja iarba s-a mai refacut, cat de cat. O sa vedem", a spus Gigi Becali la ProX.

Gabriela Firea a anuntat nu cu mult timp in urma ca National Arena va fi inchis in urmatoarele trei luni pentru ca gazonul sa se refaca dupa ce a fost afectat serios de evenimentele din toamna.

Astfel, FCSB a fost pusa in situatia de a-si cauta o noua "casa", gasind una tocmai la Pitesti, acolo unde va evolua in duelul cu Gaz Metan Medias.

Becali spera ca suprafata de joc de pe National Arena sa se refaca mult mai repede si apoi sa forteze redeschiderea stadionului in finalul anului, pentru ca echipa lui sa evolueze in Bucuresti in derbiurile cu Viitorul si CFR Cluj.

