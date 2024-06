Bogdan Andone, prezentat oficial la FCSB: Motivul alegerii facute de Becali si primele cuvinte ale noului tehnician

Bogdan Andone a fost prezentat oficial, miercuri, ca noul antrenor principal al lui FCSB.

Intr-o conferinta de presa la care au participat si finantatorul echipei, Gigi Becali, precum si managerul "ros-albastrilor", Mihai Stoica, noul tehnician al vicecampioanei Romaniei abia a apucat sa spuna cateva cuvinte.

"Am primit aceasta veste cu incredere, cu entuziasm. Daca ma asteptam? Nu pot sa zic ca ma asteptam. Inseamna o mare provocare, sunt convins ca vom forma o echipa puternica, agresiva, care sa incerce sa castige cat mai multe meciuri", a spus Bogdan Andone.

"E un lot foarte bun valoric, echilibrat. Sper sa facem un mix din jucatorii cu experienta si cei foarte tineri. Sper sa profitam de calitatile tuturor jucatorilor. Voi juca intr-un 4-3-3 si, in functie de rezultate, vom vedea daca trebuie ceva schimbat sau nu", a adaugat acesta.

Gigi Becali a vorbit despre refuzul lui Edi Iordanescu si a oferit o explicatie pentru numirea lui Bogdan Andone in functia de antrennor principal al "ros-albastrilor".

"Nu l-am pus pe Bogdan Andone pentru ca mi-a zis Meme sau Sumudica. Eu am tot vorbit cu Meme de-a lungul timpului si-mi spunea ca Bogdan Andone face totul. Eu am avut mereu solutia Bogdan Andone. Ca vrea Edi, ca nu vrea, eu il aveam pe Bogdan Andone", a precizat Becali.

"Cu Edi am vorbit ceva, stiam ca o sa fie el. Nu stiu nici pana la ora asta ce s-a intamplat si de ce a refuzat. I-a dat lui Meme niste mesaj si am inteles ca el are de platit clauza de 120.000 de euro la Medias si nu vrea s-o plateasca. Gata, nu ma mai intrebati de el", a completat patronul lui FCSB.

2 e locul pe care FCSB a incheiat sezonul 2018/2019 al Ligii 1.

