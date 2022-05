Campioana penibilului

FCSB a castigat un titlu in urma aventurii de la Lausanne. Nu pe cel din Liga 1, ci pe cel neoficial de campioana a penibilului.

Formatia lui Gigi Becali se transforma cu pasi repezi intr-un club dupa chipul si asemanarea patronului care nu apare in documentele oficiale, unica miza a existentei FCSB fiind profitul lui Becali. Iar litigiul de la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv demonstreaza, daca mai era nevoie de o demonstratie, ca cei de la FCSB sunt in stare de orice.

Am scris inca din momentul in care Becali anunta triumfator ca a descoperit marea greseala din regulamentul de desfasurare a Ligii 1 ca nu este decat, in cel mai bun caz, o cacealma a latifundiarului pentru a forta o decizie istorica in plan intern.

Planul era relativ simplu si-a mai fost utilizat in trecut. Este nevoie doar de o speculatie legislativa sau regulamentara pe care sa se mearga cu o presiune uriasa pusa prin aparitii in media pana cand factorii de decizie cedeaza, recunosc greseala si actioneaza.

De aceasta data FRF si LPF s-au tinut tari pe pozitie, insa tind sa cred ca numai conjunctura - titlul castigat de Hagi, conflictul lui Becali cu Razvan Burleanu etc. - a facut ca cele doua foruri sa isi apere acum pozitia.

Juristul din Pipera - apropo, nu este amuzant cum absolut toate "descoperirile" legislative ale lui Becali au demonstrat ulterior ca omul chiar nu poate intelege si interpreta legea? - nu s-a lasat si s-a indreptat spre Lausanne, acolo unde sansele de victorie erau chiar mai mici decat in tara.

De ce s-a dus insa Becali la TAS? Aici cred ca este o combinatie de factori. Pe de o parte, nu ma indoiesc ca, in ciuda tuturor greselilor facute pana acum, el chiar crede ca este un jurist excelent si sunt convins de convingerea lui in interpretarea regulamentului. Apoi, a gasit un avocat dispus sa ii alimenteze aceasta paranoia pentru un onorariu gras. Si sa nu uitam de mirajul accederii in grupele Champions League, performanta rasplatita cu 20 de milioane de euro sau chiar mai mult.

Din punct de vedere legal, instanta suprema in sport s-a pronuntat clar. Regulamentul nu este interpretabil, regulile jocului erau stiute de toata lumea inainte de inceperea jocului, iar demersul celor din Berceni a fost unul inutil, respins dupa nici macar 24 de ore de analiza a cazului.

Aventura de la Lausanne cred ca a pecetluit imaginea FCSB. Eram tentat sa spun imaginea Stelei, insa FCSB este continuatoarea Stelei numai in masura in cineva poate spune ca un om care fura o masina este proprietarul ei.

FCSB, asadar, este si va fi perceput ca un club pentru care sportivitatea si onoarea sunt termeni abstracti. Un club ai carui conducatori fac totul pentru profitul propriu. O echipa pentru care performanta este chestia irelevanta aparuta cumva intamplator in sezoanele in care UEFA pompeaza bani multi in conturi.

Si sa nu ma intelegeti gresit, e dreptul lui Becali sa-si faca o echipa exact asa cum vrea. Si e dreptul oricarui microbist sa o sustina daca asta isi doreste. Puneti insa FCSB alaturi de Viitorul si veti vedea proportiile penibilului.

Avem, de o parte, un club care se pretinde continuatorul celui mai mare brand din istoria fotbalului romanesc - si se pretinde desi instanta suprema de la noi a stabilit ca acolo a fost un soi de furt de identitate - si care exista numai pentru a produce bani. De cealalta parte avem o formatie foarte tanara, patronata de cel mai mare nume din fotbalul romanesc, om care si-a riscat averea personala in acest proiect si care a reusit o performanta istorica.

O echipa a carei unica menire este de a face bani pentru patronul care nu apare in documentele oficiale si o echipa care produce jucatori de mare perspectiva si care, iata, reuseste sa performeze pe plan intern.

Campioana Romaniei si campioana penibilului.

