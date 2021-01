Chindris ii pune pofta in cui lui Gigi Becali. Fotbalistul nu vrea la FCSB si negociaza transferul in strainatate

Fotbalistul a primit termen de la seful Iftime ca pana pe 15 februarie se poate transfera la orice echipa in schimbul unei sume de bani.Dorit de Gigi Becali , Chindris nu vrea sa auda deloc de FCSB , conform unor surse Ziare.com.Fotbalistul nu doreste sa plece la echipa lui Becali si negociaza transferul in strainatate.Chindris are 3 oferte si este aproape de plecarea de la FC Botosani.Patronul Iftime a mai pierdut o afacere in aceasta iarna. Denis Harut a refuzat contractul oferit de FCSB, desi cele doua cluburi s-au inteles pentru un transfer in jurul a 700 000 de euro.Andrei Chindris are 22 de ani, joaca fundas central si este din 2016 la FC Botosani.In ultimul sezon si jumatate, fotbalistul a prins un loc de titular, dupa plecarile lui Andrei Miron la FCSB si a lui Burca la CFR Cluj Chinrid are o cota de aproape un milion de euro pe site-urile de specialiatate.CITESTE SI: