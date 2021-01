Oamenii lui Becali, la mare cautare. Ce oferte de milioane de euro a primit FCSB pentru fotbalistii sai

Darius Olaru este ultimul jucatorul dorit de echipe din strainatate.FCSB a primit o propunere de transfer de 7 milioane de euro pentru fotbalistul venit de la Medias. Gigi Becali a plusat si a cerut 10 milioane de euro, conform digisport In cazul in care il va vinde pe Olaru, patronul de la FCSB ar face un profit urias. In 2019 l-a cumparat pe fotbalist de la Gaz Metan Medias, pentru care a platit 600 000 de euro.Olaru nu este singurul ofertat de la FCSB. Morutan este dorit in Emiratele Arabe Unite, unde Al Jazira a pus pe masa 10 milioane de euro. Si in acest caz, Becali a cerut mai mult.CITESTE SI: