"Se antrena 8 ore pe zi, manca la caserola, se schimba la baraca". Povestea trista din spatele noului transfer de la FCSB, Harut

In plus, moldovenii mai pastreaza si 20% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.Antrenorul de la FC Botosani, Marius Croitoru, are numai cuvinte de lauda la asresa lui Harut.""Eu il stiam de foarte mult timp, de cand era junior la Timisoara. Am crezut foarte mult in el.El a avut momente foarte dificile la Timisoara. Se antrena 8 ore pe zi, manca la caserola, se schimba la baraca. Sunt lucruri care te pot afecta. N-as vrea sa arunc toata vina in carca unui club, dar sunt oameni care se pot juca cu soarta unor copii.El a avut un contract si n-a vrut sa-si micsoreze salariul cand Timisoara a retrogradat in Liga 2 si a fost trimis sa se antreneze singur 8 ore pe zi pentru ca avea un contract de munca de 8 ore.Facea antrenament 4 ore, apoi pauza, dupa care revenea si se antrena din nou 4 ore. Nimeni nu poate simti ce a simtit acest copil. Eu cred foarte mult in el. Noi descoperim jucatori talentati si ii vindem mai departe", a spus Marius Croitoru la Digisport.Harut este un fotbalist polivalent, are 21 de ani si este jucator de baza si in nationala de tineret al lui Adrian Mutu , care va juca in martie la Campionatul European de tineret.CITESTE SI: