FCSB se muta pe alt stadion: "Vreau pace!"

Ziare.

com

Finantatorul "ros-albastrilor" isi doreste ca echipa sa sa joace pe noul stadion din Ghencea."Vreau si eu sa jucam acolo, pe noul stadion, dar vreau pace! Eu nu ma mai cert cu nimeni, eu nu ma mai injur cu nimeni, eu nu mai jignesc pe nimeni, eu vreau pace", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Daca va fi pace, atunci vom juca iar in Ghencea. O sa vorbesc cu cei de la Peluza Sud, o sa ma intalnesc cu liderii lor", a mai spus acesta.Noul stadion Steaua are un cost de contructie de 94.672.020 milioane de euro si va fi gata in aceasta vara.Capacitatea stadionului va fi de 34.254 de locuri.In ultimele sezoane, FCSB a jucat meciurile de pe teren propriu pe Arena Nationala.