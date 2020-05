FCSB vinde doi jucatori la o echipa din Liga 1: "500.000 de euro pe unul, 300.000 de euro pe celalalt"

Ziare.

com

Harlem Gnohere si Ovidiu Horsia, aflat sub forma de imprumut la ieseni, sunt doriti de Mircea Rednic."Pentru Gnohere am oferta, l-a cerut Rednic ca vrea sa il ia, am zis ca vreau 500.000 pe el.. Bine, nu am oferta, a intreabat Rednic cat vreau pe el. Si eu am zis ca 500 de mii. Si pe Horsia 300 de mii, tot de la Iasi", a anuntat Becali la Telekom Sport Harlem Gnohere (32 de ani) intra in ultimul an de contract cu FCSB.De partea cealata, Ovidiu Horsia (19 ani) a jucat 27 de meciuri si a marcat 5 goluri pentru Poli Iasi in acest sezon.