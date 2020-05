Fotbalistul pe care FCSB nu reuseste sa-l faca sa plece: "Bai, tata, du-te, gata!"

Ziare.

Fundasul stanga mai are, insa, un an de contract, iar pentru a-l determina sa plece Gigi Becali l-a bagat in somaj."E in somaj tehnic. El avea 4.000 pe luna la Astra, l-am luat i-am dat 10.000 pe luna, vreo doi ani si mai are inca un an. Bai, tata, du-te, gata. Ajunge, du-te in alta parte, gata. Ajunge! La revedere", a spus Becali la Telekom Sport "I-am dat bani in doi ani cat nu a castigat toata viata lui. Gata, ajunge. L-am bagat in somaj si pe el", a adaugat acesta.Alexandru Stan a fost transferat de FCSB de la Astra in 2018, in schimbul a 300.000 de euro.In acest sezon, Stan a jucat doar 45 de minute, fiind accidentat la genunchi.