Gigi Becali a oferit 50.000 de euro pentru Albu. Chiajna a refuzat. "FCSB nu are bani sa-l cumpere pe jucator"

50.000 de euro de euro plus 20% dintr-un viitor transfer a oferit patronul FCBS pentru echipa ilvoveana, in schimbul lui Albu.Sefii Chiajnei vor insa mai mult."Ne-au oferit 50.000 de euro, bani in vara viitoare, si 20%. Astea toate printr-un intermediar, care nu e angajat al clubului FCSB.Ca sa traduc eu, FCSB nu are bani sa-l cumpere pe Albu.Noi vrem sa-i dam drumul jucatorului, sa se realizeze, cerem ceva de bun simt in schimbul lui.Mai sunt echipe din Romania care sunt interesate de Albu", a spus presedintele clubului Concordia Chiajna, Cristian Tanase, pentru Ziare.com.Sepsi si Botosani sunt echipele care-l doresc foarte pe mult pe fotbalist.Alexandru Albu are 27 de ani, joaca fundas central si mjlocas. La Clinceni, a rupt gura targului, in Liga 1 , unde a avut evolutii foarte bune.