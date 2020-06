Gigi Becali anunta ca FCSB si-a gasit antrenor cu "contract pe toata viata lui"

Ziare.

com

Finantatorul vicecampioanei Romaniei sustine ca Bogdan Vintila, aflat in ultimele luni de contract, va ocupa functia de antrenor principal al "ros-albastrilor" pana cand va inceta din viata!"El nu are nevoie de prelungire, are contract pe toata viata lui, cum sa-i prelungesti unui om care are contract toata viata lui? N-ai cum. Nu expira niciodata decat atunci cand moare. A murit? Daca n-a murit, inseamna ca e contractul in vigoare. Doar cand moare el, atunci expira contractul. El n-are voie sa plece", a spus Becali intr-o interventie la Telekom Sport "I-a zis duhovnicul 'Asculti ce zice Becali si nu ai voie sa pleci'. Si daca vrea sa plece, n-are voie sa plece! Ce zic eu, aia face! N-are voie nici sa plece daca vrea sa plece! Eu confirm de sase luni ca Bogdan Vintila e toata viata (la FCSB - n.red.), ca o sa lucreze, ca al meu este si face doar ce zic eu", a adaugat finantatorul "ros-albastrilor".Bogdan Arges Vintila (48 de ani) a ajuns la FCSB in luna august a anului trecut.Cu el pe banca, FCSB a inregistrat 16 victorii, cinci egaluri si cinci infrangeri.Inainte de a ajunge la FCSB, Bogdan Vintila a mai fost "principal" la Concordia Chiajna, FC Viitorul, nationala under 17 a Romaniei, Voluntari si Metaloglobus Bucuresti.