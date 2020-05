Gigi Becali anunta o schimbare radicala la FCSB

Ziare.

com

Finantatorul "ros-albastrilor" anunta ca va prelua modelul lui Gica Hagi si va miza, de acum inainte, pe jucatori tineri crescuti in club.Dintre jucatorii tineri aflati deja in curtea vicecampioanei Romaniei, Becali i-a remarcat pe Perianu si Nita."Am eu jucatori tineri, de la Academie, de 19 ani. Am un fundas central si unul Perianu, care e mijlocas, care o sa fie forta a naturii. Si-l mai am pe Nita, un atacant stanga care da goluri la echipa mare", a anuntat Becali la Digi Sport "Deja incep sa aduc si eu acum tineri de valoare, de perspectiva, cum a facut Hagi. Incep sa aduc si sa cresc copii de 18, 19 ani. Nu mai dau bani pe jucatori", a completat latifundiarul din Pipera.2 e locul pe care FCSB il ocupa in clasamentul Ligii 1, la patru puncte in spatele lui CFR Cluj.