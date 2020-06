Gigi Becali anunta transferul lui Florinel Coman pe 20 de milioane de euro: E bomba mare!

Ziare.

20 de milioane de euro e convins Becali ca va obtine in schimbul fotbalistului in varsta de 22 de ani.Finantatorul lui FCSB n-a dezvaluit numele echipei cu care ar negocia."Nu va pleca pe ce zice Giovanni, pe 10-11 milioane. O sa fie 20 acum! E bomba mare, o sa vezi", a spus Becali la Antena Sport Florinel Coman are 22 de ani si evolueaza la FCSB din 2017, cand a fost adus in schimbul a 3 milioane de euro de la Viitorul.5,4 milioane de euro e cota lui Coman, potrivit site-ului specializat in transfeuri, transfermarkt.com.14 goluri si 10 assisturi a reusit Coman in acest sezon.