Gigi Becali dezvaluie antrenorul peste care nu s-ar implica in alcatuirea echipei

Totusi, finantatorul lui FCSB nu i-ar lasa mana libera lui Dan Petrescu la transferuri."La fotbal nu poti sa scoti banii. La mine a vrut Dumnezeu. La mine a fost exceptie ca nu am pierdut bani la fotbal. Eu nu m-am luat dupa altii, ca domne, cu antrenorul. Eu am pus piciorul in prag", a spus Becali la Digi Sport "Daca este unul ca Dan Petrescu, si eu il las. Nu ma bag peste el. Nu il las la transferuri, ca nu poate sa-mi aduca jucatori de 35 de ani, pentru ca eu intru in faliment pentru ca nu mai am ce sa vand", a completat acesta.Cu Dan Petrescu pe banca, CFR Cluj a castigat ultimele doua editii ale Ligii 1, iar in acest sezon se afla pe primul loc.