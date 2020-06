Gigi Becali i-a stabilit soarta lui Bogdan Vintila

Ziare.

com

Finantatorul "ros-albastrilor" sustine ca Vintila va ramane pentru tot restul vietii lui la formatia care isi are baza de pregatire in Berceni."Vintila isi termina contractul cu mine doar cand o sa plece pe ultimul drum. Nu ma mai intrebati pentru ca Vintila va ramane toata viata la FCSB", a spus Becali intr-o interventie la ProX.Bogdan Arges Vintila (48 de ani) a ajuns la FCSB in luna august a anului trecut.Cu el pe banca, FCSB a inregistrat 16 victorii, cinci egaluri si cinci infrangeri.Inainte de a ajunge la FCSB, Bogdan Vintila a mai fost "principal" la Concordia Chiajna, FC Viitorul, nationala under 17 a Romaniei, Voluntari si Metaloglobus Bucuresti.