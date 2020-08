Gigi Becali se va lupta cu Viktor Orban in Europa League. Guvernul maghiar investeste masiv la adversara FCSB-ului

Cel mare salariu la adversara FCSB-ului este in jur de 3000 de euro lunar.Guvernul maghiar este cel care investeste la la Backa Topola, 70% din populatia orasului este formata din maghiari.2 milioane de euro este bugetul formatiei din Serbia, din lotul careia fac parte si jucatori maghiari.Premierul Ungariei, Viktor Orban , investeste in fotbal, in toate zonele din Europa, unde majoritari sunt cetatenii maghiari. La fel se intampla si in Romania, la Sepsi Sfantu Gheorghe si Csikszereda.CITESTE SI: S-a tras la sorti turul doi preliminar din Europa League. FCSB va juca cu Backa Topola