Gigi Becali vrea sa scape neaparat de un jucator de la FCSB

Aparatorul care va intra in ultimul an de contract cu FCSB se afla in dizgratia lui Becali dupa ce a refuzat sa-si micsoreze contractul dupa intreruperea campionatului din cauza pandemiei de coronavirus."Eu stiu daca o sa mai iau bani pe Planic? Mai are un an de contract. Daca iau acolo cateva sute de mii de euro pe el, il dau. Ca zice nu stiu cine, ca nu stiu ce la Craiova, sa dea banii! S-a vorbit si de transferul lui in Rusia, sa dea banii", a spus Becali la ProX "Pe mine ma intereseaza astia ai mei, copiii mei. Copiii aia care au pana in 22-23 de ani, aia ma intereseaza pe mine. Hai si Tanase ca are 24-25, hai sa zicem. In rest, ceilalti pe care nu mai pot sa iau bani sa fie sanatosi", a mai spus patronul "ros-albastrilor".Bogdan Planic (28 de ani) evolueaza la FCSB din 2017.Are 28 de meciuri jucate in acest sezon.