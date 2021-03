Cine este persoana care a murit in incendiul de la baza FCSB din Berceni

Conform ISU, o persoana de 50 de ani a decedat, iar alte doua sunt ranite.Persoana care a murit este un paznic, iar incendiul s-a produs in zona in care Gigi Becali tine cazati mai multi oameni saraci, scrie digisport "In aceasta dimineata, ISUBIF a intervenit pentru stingerea unui incendiu, produs la etajul intai al unei cladiri, in str. Drumul Leordeni. La momentul sosirii echipelor de interventie s-a procedat la realizarea dispozitivelor pentru cautarea posibilelor victime, respectiv pentru stingerea incendiului. Constructia era compartimentata, iar incendiul s-a manifestat cu flacara si a afectat 3 camere, pe o suprafata de aproximativ 100 mp.Pe durata operatiunilor de interventie a fost identificata o victima, barbat in varsta de 50 ani, care era decedat (carbonizat) intr-una dintre camere. Echipajele SMURD au acordat primul ajutor unui barbat cu expunere la fum, respectiv unei alte victime, care prezenta un atac de panica, fara a se impune transportul acestora la spitalAu intervenit patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala pentru interventie si salvare de la inaltime, respectiv trei echipaje SMURD", a fost comunicatul ISU.