Lovitura financiara data de Gigi Becali dupa succesul cu Viktoria Plzen

Gigi Becali e in culmea fericirii dupa victoria obtinuta de FCSB cu Viktoria Plzen, in prima etapa a grupelor Europa League.

Pe langa succesul categoric, patronul "ros-albastrilor" a reusit si o lovitura financiara importanta.

Conform acestuia, victoria ii va aduce din partea UEFA un cec in valoare de 600.000 de euro.

"De Alibec si Budescu nu mai ai ce sa spui. Budescu a scos un penalti, l-a transformat, a dat o "scarita", 2-0. Alibec si Budescu, daca vor, joaca si in campionat. Le fac toate poftele. Eu am castigat 600.000 de euro in buzunar. Pot sa le mai zic ceva?", a declarat euforit Gigi Becali, la Digi Sport.

3-0 a fost scorul intalnirii dintre FCSB si Viktoria Plzen, din prima etapa a grupelor Europa League.

Golurile intalnirii au fost marcate de Constantin Budescu (min.21 - penalti si 44) si Denis Alibec (min.72).



