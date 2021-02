Dezvaluiri dupa transferul lui Man la Parma. Reghecampf: Eu si MM ne-am opus transferului sau la FCSB

Fostul antrenor al echipei, Laurentiu Reghecampf , a facut dezvaluiri despre acest lucru. Gigi l-a vazut nu-stiu-unde, a vorbit cu Ana. Noi aveam nevoie de jucatori cu experienta in perioada aia. Si eu, si MM ne-am opus. De fapt, nu ne-am opus transferului lui Denis, am cerut si alti jucatori care sa ne dea putina valoare la echipa. L-a adus pe Dennis, avea o clauza de 100 000 pe care trebuia ca Gigi s-o plateasca daca juca 10 meciuri pana la sfarsitul anului.La meciul numarul 9, au inceput discutiile din partea lui: ca ar fi mai bine sa-l dam imprumut. Eu nu stiam de clauza la momentul respectiv. Va spun asta ca sa stiti. Eu l-am bagat ca sa facem 10 meciuri si sa nu-l dam imprumut in liga a 2-a.Nici n-a fost vorba de liga a 3-a. M-am certat cu Gigi, dar se pare ca i-a prins bine, a castigat destui bani. Asta e povestea transferului. Si eu, si MM ne-am opus. Stiam ca o sa-l pierdem daca-l dam in liga a 2-a", a spus Reghecampf la Telekom Sport. Anamaria Prodan si Gigi Becali s-au certat ca la usa cortului dupa transferul lui Man la Parma.Sotia lui Reghecampf l-a acuzat pe Gigi Becali ca sarit-o din schema, desi ea avea contract de reprezentare cu fotbalistul.Gigi Becali a preferat sa faca mutarea prin intermediul lui Giovani Becali CITESTE SI: S-a facut. Denis Man pleaca la Parma pentru o suma record pentru fotbalul romanesc